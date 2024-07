PÄEVAHOROSKOOP 17. juuli: Kalad võiksid teha midagi toredat, Kaksikutel tuleks alustada uute asjadega

Kuula, mida vanemad inimesed sulle soovitavad! Sa ei pea küll nende sõnade järgi käituma, ent nende jutus on tõetera sees.

Lihtne on endast head muljet jätta ning ka keeruliste tüüpidega hästi läbi saada. Vastassoost isikud vaatavad sind imetleva pilguga.

Hea aeg selleks, et korraldada koosolekuid, ajurünnakuid, mõttetalguid. Inimesed on avatud ning valmis teiste ideid kuulama.

Sul on omajagu teadmisi ja kogemusi, tänu millele tunned end kindlalt ning oled valmis tööalaselt edasi pürgima.

Kanna hoolt selle eest, et kaaslasedki end hästi tunneks. Motiveeri neid tegutsema, ühiste eesmärkide nimel pingutama.

Paljutõotav ajahetk armusuhete vallas. Ära jää ootama, et keegi sulle armastust avaldab, ole ise aktiivne pool.

Ka tüütud ja tavapärased ülesanded on võimalik täitsa talutavaks muuta, asi on ennekõike suhtumises, ja selle kujundamine on sinu kätes.