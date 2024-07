«Kõht täis, meel hea, kuid ennäe, tagasiteed ei kuskil.» Külastajad kurdavad, et Ikea restorani külastades on keeruline väljapääsu leida

Mõni aeg tagasi on Redditisse tehtud postitus, kus üks kasutaja uurib teistelt nippe, kuidas Ikeast kõige kiiremini välja saaks. «Pole eriti Ikeasse läinud peale esimesi külastusi, kui vaja oli kiirelt osta väike jubin, kuid iga kord lõppes siiski pika orienteerumisega läbi iga sektsiooni,» selgitab kasutaja, miks ta on poodi harva külastanud.

Hiljuti oli ta mõelnud aga külastada Ikea Rootsi restorani, mis on tuntust kogunud just oma soodsate hindade ja maitsvate lihapallidega. «Kõht täis, meel hea, kuid ennäe, tagasiteed ei kuskil. Märkasin mõnda teistki paanitsedes edasi-tagasi jooksmas, kuna peagi oli poe sulgemise aeg saabumas. Üks sotsiaalsem härra hüüdis, et pole mõtet siinkandis väljapääsu otsida, tuleb aga ikka tee kassade poole võtta,» kirjeldab ta endale tol päeval osaks saanud olukorda.