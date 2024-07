Väikesed perekondlikud koosviibimised, ühised pühad, soojus, rõõm, lojaalsus ja lähedus, mida pere pakub, on selliste inimeste jaoks äärmiselt olulised. Nad võivad vabalt nautida pereelu olmelist poolt ning see on nende jaoks suisa omaette väärtus. Vastukaaluks on ka neid, kes vajavad rohkem üksiolemise aega või sõprade seltskonda.