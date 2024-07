ESIMENE BEEBIFOTO «Õe-venna tandem saab olema üks rokkiv kooslus.» Keit Pentus-Rosimannus tõi laupäeval ilmale poja

Keit Pentus-Rosimannus avaldas ühismeedias, et tema teine laps nägi ilmavalgust möödunud nädalavahetusel, 13. juulil.

Ühtlasi andis poliitik pojale lubaduse: «Kavatseme sind hoida ja hellitada ja armastada ja su vabadust ja valikuid alati toetada. Iti Lorettal on muidugi ootel juba rohkelt plaane ja trikke, mida vennaga jagada, ja võib arvata, et see õe-venna tandem saab meil olema üks rokkiv kooslus.»