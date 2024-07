KAVAL PETTUS! «Ma loodan, et keegi pole rahast ilma jäänud!» Süütu Pilgrimi kirjastuse raamatuloosist osavõtt päädis spämmikirjaga

9. juulil tegi justkui kirjastus Pilgrim sotsiaalmeediasse postituse teatamaks loosimängust. Loosi pandi neli raamatut: Silja Silleri «Rõõmu 50 roosat varjundit», Roman Timofejevi «Sisemine tasakaal», Bernard Fadda ja Jean Yves Kerzuleci «Perekonstellatsioonid» ning Kamal Ravikanti «Armasta end, nagu su elu sõltuks sellest».

Mängus osalemiseks oli vaja hakata jälgima kirjastuse Facebooki lehte, jagada loosimängu pilti ning kirjutada postituse alla kommentaariumisse, millist raamatut sooviksid. Tänaseks on loosimine juba lõppenud!

Mängust võttis osa ka Mari, kes armastab väga raamatuid lugeda. Üsna pea, kui oli loosimises osalenud, potsatas tema Messengeri sõnum, et ta on võitja. «Jäin mõtlema, et kas tõesti nii kiiresti juba tehti loosimine ära? Egas ma ju nii täpselt vaadanud ka, mis kuupäeval loosimine toimuma pidi, aga see sõnum tundus liiga hea, et tõsi olla,» räägib Mari Elu24-le.

Naisele saadetud kirjas seisis veidi ebaselgete lausetega, et ta on valitud konkursi võitjaks. Kirjas olid ka mõned juhised võidu kättesaamiseks. Näiteks, enne kui ta head uudist oma profiilil jagab, peab ta vajutama saadetud lingile ja ennast registreerima ning kui see on tehtud, siis vastama saadetud sõnumile, kirjutades «Valmis». Samuti oli seal hoiatus, et kui 12 tunni jooksul vastust ei tule, siis tühistatakse Mari võitjana.