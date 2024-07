VIDEO Õllesummeri aftermovie on valmis: vaata, kas leiad end videost

«Oleme väga uhked selle aasta Õllesummeri tulemuste üle,» ütles Piletilevi tegevjuht Sven Nuutmann . «Piletilevil oli rõõm panustada sündmuse edukasse toimumisse, millest said osa kümned tuhanded külastajad. Piletimüügi seisukohalt nägime suurt entusiasmi mitte ainult eestlaste, vaid ka rahvusvaheliste külaliste seas,» kommenteeris ta.

«Tähistades selle aasta festivaliga oma 30. juubelit, kinnitas Õllesummer oma püsivat populaarsust. Meil on hea meel jätkata koostööd festivali korraldajaga ka tuleval aastal, et publikule pakkuda veelgi unustamatumaid elamusi. Mainekate artistide kontsertide ning mitmekesiste tegevusalade suur populaarsus tõestas selgelt Õllesummeri olulisust meie turu suvise meelelahutuse põhisündmusena,» võttis festivali edu kokku Piletilevi tegevjuht.