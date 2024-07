18+ FOTOD Kas seekord läks Kanye Westi abikaasa napi riietusega üle piiri?

SMG via ZUMA Press Wire

Foto: SMG via ZUMA Press Wire

29-aastane Kanye Westi abikaasa Bianca Censori demonstreeris tänaval peaaegu paljaid rindu, vahendab THE SUN. Bianca on naine, kes enda kumerusi ei häbene ning on nõus neid iga päev maailmaga jagama. Sageli valib riided talle selga abikaasa Kanye.