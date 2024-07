PÄEVAHOROSKOOP 16. juuli: Lõvi mõtted on tööasjade juures, Kaksikutel on julged unistused

Sulle võib tunduda, et kolleegid teevad midagi valesti. Üritad neid õpetada ja õigele teele suunata, nemad aga näevad selles käsutamist.

Kipud oma arvamust teistele küllaltki jõuliselt peale suruma. Sulle tundub, et sul on õigus ja pead seda iga hinna eest ka tõestama.

Ilmselt on sul julgeid unistusi, ent kas tihkad midagi teha ka nende ellu viimiseks, sõltub juba sinu enese tahtest.

Süvenemisvõime on hea, ent nappida võib taktitunnet. Koosolekutel võib kiskuda vaidluseks, mis halvemal juhul paisub sõnasõjaks.

Küllap on sinu mõtted tööasjade juures. See võib tuua lahkhelisid kallimaga, kes ootab sinult õhtul tähelepanu ja pühendumist.

Ootused kallima suhtes on kõrged. Sinu suhtumised on aga välja kujunenud kasvatuse mõjul, need ei pruugi teise põhimõtetega haakuda.