Näitleja Shannen Doherty viimane soov: segage mu tuhk minu isa ja koera omaga

Pühapäeval kinnitas näitleja Shannen Doherty esindaja, et mitu aastat rinnavähiga võidelnud näitleja on meie seast lahkunud. «Beverly Hills, 90210» staari viimane soov oli, et tema tuhasegu puistataks laiali Malibusse, kus ta oma isaga kauneid hetki koos on veetnud.