OTSID ELAMIST? Hendrik Terrase abikaasa Maria otsib oma armsasse korterisse üürilist

«Ma tahaks nii väga oma armsa ja tutika Nõmme kodu anda üürile mõnele sõbrale või tuttavale,» tõdeb Maria Terras ühismeedias ja lisab: «Kuna Hendrik ütles, et ma ei oska pildistada korterit, siis istus ta kujuteldava diivani peale jalkat vaatama, et tunduks kodusem.»

Terrase korteris on 53 ruutmeetrit ning see on kahetoaline. «Mega kõrged laed, vana maja suur eelis,» kirjeldab naine oma hubast pesa.