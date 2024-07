RETROFOTOD «Järsku ilmus vaatevälja tornaado-lont!» Eestlased jagavad meenutusi 23 aasta tagustest juulitormidest

«2001. aasta juulikuu teine pool on ilmselt paljudele meelde jäänud Eestit räsinud võimsate äikesetormide poolest. Äikesega kaasnenud trombid ja pagituuled tekitasid palju materiaalset kahju, puhudes näiteks elumajade katuseid maha, murdes hektarite kaupa metsi, piksenooltest süttisid elumajad põlema ja tänavatel võis kohata ka sõiduautosid, millele oli mõni puu peale kukkunud. Samuti esines üleujutusi,» kirjutab sünoptik Kairo Kiitsak ühismeedias ja lisab, et nimekiri kahjustustest on äärmiselt pikk ning suurtest tormidest taastumiseks kulus inimestel palju aega.