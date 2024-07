Soome neurokirurg: need oleksid olnud Trumpi vigastused enne tõenäolist surma, kui kuul oleks pead tabanud

«Kui kuul oleks tabanud koljut ja läbinud kolju, oleks see põhjustanud ajukoe tõsiseid kahjustusi, kuid olenevalt kuuli teekonnast oleks tal tekkinud mõõdukas, võimalik, et raske ajukahjustus, mis oleks võinud põhjustada surma,» ütles Soome Põhja-Pohjanmaa hoolekandepiirkonna ekspertiisikeskuse juhataja ja neurokirurg Niina Salokorpi. Salokorpil on 20 pikkune neurokirurgia kogemus.