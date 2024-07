Suri «Beverly Hills, 90210» staar Shannen Doherty

Dohertyl diagnoositi rinnavähk 2015. aastal. «Beverly Hills 90210» staar teatas 2017. aastal, et tema rinnavähk on remissioonis.

Mõni aasta tagasi avaldas aga Doherty, et vähk on tagasi. «See tuleks paari päeva või nädala jooksul niikuinii välja, et mul on neljas staadium,» põhjendas Doherty 2020. aasta veebruaris oma otsust haigusest rääkida. «Nii et mu vähk tuli tagasi ja sellepärast olengi siin.»