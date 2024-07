FOTO Fotograaf jäädvustas hetke, mil kuul Trumpi kõrvast möödus

USA endine president Donald Trump sai valimiskampaania üritusel Pennsylvanias Butleris tulistamises kergelt haavata, juhtumit uuritakse tapmiskatsena. Juhtumist on jäädvustatud mitmeid fotosid erinevate nurkade alt, ent ehk kõige märkimisväärsem on foto, kus on ilmselt näha ka Trumpist mööduvat kuuli.