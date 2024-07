Elu25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Jalkafinaali järgsed tegelikud seisud. Setomaa juhib Itaalia ees 6:4

Mu Tsäältsüvä külas elanud vanavanavanematest, Ivan Fedorovits Morozovist ja tema naisest Irina Ivanovnast, on toodud üksikasjalik ülevaade Jakob Hurda sule läbi raamatus “Raasakõisi Setomaalt. Setomaa Jakob Hurda silmi läbi aastagil 1886 ja 1903”. Mäletan, et tädi Olga Palo rääkis ikka, et teeme üht või teist igapäevatoimetust nii, nagu seda “meie peres tehti” , selleks, et põlvest põlve kantud traditsioonid ei kaoks ning vanavanemate pärimus elus püsiks. Olgu see siis ülestõusmispühade ajal peale öist teenistust kodus laua katmine, kust ei puudunud kalasült või saunas kaelas kantava hõberisti vette asetamine, mille läbi sai pühitsetud vesi, millega end pesed."