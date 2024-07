Silvia Ilves andis oma salapärasele kosilasele «kinga»: ma ei suutnud alustada uut suhet

Tšellokuninganna Silvia Ilves käis hiljuti külas «BSH reageerib: «Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga»» saates, kus ta avaldas Brigitte Susanne Hundile, et tema elus on hetkel üks salajane meesterahvas.

«Kui ma annan jah-sõna, siis võib-olla sel suvel... Ma ütlesin, et laps ei tule enne abielu,» avaldas Silvia saladuse ja lisas, et tegemist on mehega oma parimas eas.