NÄDALAHOROSKOOP Vähi elus võib üks pikaajaline liit lõppeda, Kaljukits on valmis vana nahka maha koorima

Nädal algab võimsa Marsi , Uraani ja Algoli ühendusega Sõnnis , mille suurim eesmärk on meid sissetallatud radadelt maha raputada ning vanad rütmid segi paisata, et teeksime ruumi uuele. Nädal lõppeb aga veelgi võimsama täiskuuga Kaljukitse lõpukraadis ja ühenduses Pluutoga , mis räägib ühe suure ja pikaajalise protsessi lõppemisest.

Tuletan meelde, et allpool on üksnes üldistatud päikesemärgi horoskoop, kuid iga inimene on palju rohkem kui tema päikesemärk. Tõelised vastused peituvad individuaalses sünnikaardis ja kes tunneb sügavamat huvi, võib pöörduda otse minu poole.