VIDEO Leedu põhjaosa tabas võimas tornaado

Sünoptik Kairo Kiitsak jagab sotsiaalmeedias, et laupäeva õhtul tabas Leedus Šiauliai lähistel asuvat Vileikiai piirkonda tromb, mis korralikult laastamistööd tegi.

Vaata videot:

Kiitsak kirjutab, et suurest tuulenihkest tingituna on trombide ehk tornaadode tekkeks soodsad tingimused Leedus ja Lätis. Äikesepilvede areng on lõunanaabrite juures praeguseks hoo sisse saanud ja pilvede liikumine kulgeb aegamisi põhja-kirde suunas.

Tornaado on ohtlik atmosfäärinähtus ning Leedu rahvusringhääling kirjutab, et suve soojenemise ja äärmuslike ilmade tõttu kasvab potentsiaal mitte ainult tavapärast tormide, vaid ka tornaadode tekkeks. Poolas on need muutunud juba igal suvel korduvateks nähtusteks.

Alles mõni päev tagasi kirjutasime, kuidas tugev torm tekitas suuri kahjustusi meie lõunanaabrite juures.

Neljapäeva õhtul tekitas torm Bauska piirkonnas umbes kümne minutiga tohutuid purustusi. Vaid mõne minutiga murdus tänavatel, linnaparkides ja väljakutel tohutu hulk puid.

Raju tuul möllas ka linnastaadionil ning rebis pealtvaatajate tribüünidelt ja spordiareenilt katuse maha.

Reedel jagas sünoptik Kairo Kiitsak, et Leedus ja Lätis kisub laupäeval taas väga ohtlikuks, sest tingimused muutuvad soodsaks võimsate äikesepilvede arenguks, mis on võimelised põhjustama väga tugevaid tuulepuhanguid, tugevat vihma ja hiidrahet, suurest tuulenihkest tingituna on seekord ka keeristormide tekkimise võimalus.