SEOSES VENE FIRMAGA Beach Grindi peaesineja sai Leedu festivalilt sule sappa

Ameerika muusik Oliver Tree astub nimelt üles septembris toimuval festivalil Kasahstanis. Festivali sponsor on Venemaa ettevõte Yandex. Hiljaaegu teatas Briti rokkbänd Editors, et tühistasid seetõttu Kasahstani festivalil esinemise. Briti bänd selgitas, et tegid otsuse pärast seda, kui avastasid, kes on festivali peasponsor.