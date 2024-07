Henry Kõrvits ehk räppar Genka on püsinud abielus raadiohääle Marisega juba üheksa aastat ning suhe armastajate vahel on kestnud kokku juba seitseteist aastat. See on olnud seni pikk, edukas ja vastupidav liit. Millised täheseisud on aga sellise paari taga?