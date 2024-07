Briti väljaande The Guardian ajakirjanik Anita Chaudhuri oli katsejänes ja uuris, kas maailmas populaarsust koguv trend tõusta kell viis hommikul on ikka nii kasulik kui arvatakse.

Seda on nimetatud hommikuseks imeks – kõigist teistest varem tõusmine ja päeva enda kasuks tööle panemine. Kuid kas see muudab ka tegelikult produktiivsemaks ja keskendunumaks?

Chaudhuri kirjutab, et kell on 5.15 ja ta kõnnib mööda tänavat, tundes end rahulolevana. Hoonetel on virsikuvärvi koiduvalgus. «Võida hommik, võidad päeva,» soovitab tootlikkuseguru Tim Ferriss. Auhind on ta silme ees: kaerajoogi latte, tasu naeruväärselt vara ärkamise eest.