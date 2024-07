Kettagolfar Kristin Tattar sõuab peagi abieluranda: ma arvan, et tõeline ärevus tuleb alles siis, kui see päev on käes

Nüüd paljastas Tattar MDG Mediale antud intervjuus, et sõuavad abieluranda augustis. «Vähem kui kuu on jäänud!»

Lisaks ütles naine, et püüab pulmapäeva korraldamisega mitte stressi minna. «Arvan, et tõeline ärevus tuleb alles siis, kui see päev on käes. Ma arvan nii. Meil on palgatud pulmakorraldaja, kes hoolitseb kõige eest,» avaldas ta.