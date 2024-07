Heleza uus singel puudutab seksuaalset ahistamist: olen isegi olnud olukorras, kus pigem vaikin, et mitte võtta ohvri rolli

Lauljatar Heleza avaldas täna oma uue singli «halloo», millega soovib tõsta seksuaalse ahistamise aktuaalsust ühiskonnas ja panna kõikidele ohvritele südamele, et nad ei ole selles üksi.

«See on minu viis võtta sõna teemal, millest on lõpuks hakatud rohkem rääkima, kuid siiski tunnen, et mitte piisavalt, nagu ikka kombeks ebamugavate teemadega,» nendib Heleza.

Muusik tunnistab, et teema on tema jaoks tähtis mitmel põhjusel ja teab väga hästi, mida ahistatud tunnevad peale juhtumit. «Tihtipeale tahame need teemad maha vaikida ja silma kinni pigistada, sest see tekitab meis teatud ebamugavust. Olen isegi olnud olukorras, kus pigem vaikin, et mitte võtta seda ohvri rolli,» tunnistab ta. «Kas teadsid, et Eestis on ööelus 73 protsenti naistest ja 32 protsenti meestest kogenud seksuaalset ahistamist? Ma arvan, et kui küsid seltskonnas, kes on langenud sellise kogemuse ohvriks, oskaks alati keegi jagada enda kogemust,» lisab artist.

Ahjusooja singli eesmärk on lauljatari sõnul tõsta teadlikkust, alustada vestlusi ja ära tunda hetki, kus astutakse sinu jaoks või mõne tuttava jaoks üle piiri. «Soovin, et inimesed teaksid, et nad pole selles olukorras üksi ning kui tähtis on rääkida sellistest teemadest, et saada abi. Me oleme selles kõik koos! Rääkimine aitab, päriselt!»

Kuula uut lugu!