Veebruaris märkasid tähelepanelikud televaatajad, et saadet «Ringvaade» külastanud kahevõistleja Kristjan Ilvese pluusil olid kõik sponsorite logod udustatud. Toona arutleti selle üle pikalt, kust läheb lubatud ja lubamatu reklaami piir.

Eesti Rahvusringhääling kommenteeris, et spordiülekannetes ja treeningutel kuuluvad logod spordiriiete juurde ning see on osa spordikeskkonnast.