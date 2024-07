POLIITIKASSE?! BSH väljaöeldu pakub sotsiaalmeedias nalja: ma tean, kui vastuoluliselt see kõlab

«Ma tean, et see võtab kaua aega, et inimesed mind usaldaksid,» nentis Hunt enda hilisõhtuses Instagrami storys. «Ma tean, et kulub aega, et ma kõik selle, mis ma teinud olen, suudan maha pesta. Ma tean, kui vastuoluliselt see kõlab, et inimene, kes on öelnud sellised asju privaatselt, kes on teinud midagi nii ebamoraalset, kes on kunsttissidega ja tõmbab end varsti fitnesslaval paljaks. Aga kas see ei ole just mitte hea sõnum, mida ühiskonnale anda, et kõik teevad vigu ja kui sa muudad enda käitumist, me anname sulle andeks,» selgitas ta.