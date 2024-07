PÄEVAHOROSKOOP 12. juuli: Veevalaja kireleek võib lausa taevani lahvatada, Jääral on oht oma võimeid üle hinnata

Sul on oht oma võimeid ja võimalusi üle hinnata. Piirangud ei meeldi sulle, ent pead end siiski pidurdama ning järgima reegleid ja norme.

Mida rohkem üritad olukorda kontrollida, seda suuremat pinget see tekitab. Sul tuleb leppida sellega, et kõik maailmas toimuv ei sõltu sinust.

Küllap on sinu ümber nõuandjaid, kes annavad soovitusi. Kuula nõuanded ära, ent suhtu neisse kriitiliselt ja vae oma otsuseid põhjalikult.

Maailm on põnev, ümberringi on palju huvitavat, mida proovida tahaksid. Sul on keeruline eesmärkidele keskenduda, tahad teha erinevaid asju.