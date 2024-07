OOTAMATU Ansambel The Swingers tühistas ebameeldival põhjusel suvetuuri kaks viimast kontserti

Kontserdid on tühistatud täna, 11. juulil Jaanihanso siidrivabrikus ja homme, 12. juulil Vihula mõisas. «On selgunud ebameeldiv tõsiasi, et ka suvel levivad väga ebameeldivad viirused ning et need levivad väga edukalt ka ühises tuuribussis, mistõttu on pool meie asnamblist rivist väljas,» annavad bändi liikmed kahetsusega teada.