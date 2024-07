Neljapäeval, 11. juulil jõudis Veenus Vähist Lõvi tähemärki ja jääb sinna kuni 5. augustini. See aga tähendab, et armastuse planeet on valinud välja uued soosikud ning järgmistel nädalatel saab osa tähemärke suhetes kõige magusamaid kogemusi.

Veenus Lõvis on erakordselt kirglik, demonstratiivne, särav ja tegelikult ka lojaalne. Nüüd on oluline oma tundeid värvikalt ja dramaatiliselt väljendada – Lõvi armastab kõike suursugust ja teatraalset, aga ka lihtsalt tugevaid ja jõulisi tundeväljendusi. See on armastuses väga julge aeg, mil kohati ehk minnakse isegi armastuse nimel üle piiri. Samas oodatakse väga palju vastu ka partneritelt. Armumäng peab olema kuninglik, tuline ja samas vaatemänguline. Ka häbelikumad armastajad võivad sel ajal oma tundeid rohkem välja näidata.