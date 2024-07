HÜPPELINE TÕUS Pahurad soomlased kurdavad Eesti hindade üle: oleme jätnud asju ostmata

Soomlased nurisevad, et Tallinnas on hinnad kallimad kui Soomes ning ei näe põhjust enam Eestisse puhkama tulla, vahendab ILTA-SANOMAT. «Longero kasti hind on tõusnud üle kümne euro,» kommenteerib üks turist. Teine reisija ei jõua ära imestada, kuidas eestlased hakkama saavad: «Hinnatase on tõusnud meeletult. Kuidas tavaline eestlane oma igapäevaelus hakkama saab?»