«Lancelot ei lahkunud bändist, ta on lihtsalt rase,» teatasid 5Miinuse liikmed kevadel enne Eurovisiooni lauluvõistlust Malmös.

Nüüd on Sir Lancelot uhke pisipoja isa. «Perre sündis väike inimene nimega Juss,» räägib mees Retro FM-i hommikuprogrammis ja lisab, et tegemist on siiski väga nunnu nimega.