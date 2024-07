ANKEET Saa tuttavaks suhtesarja «Poissmees» kolme võluva printsiga

«Poissmees» on romantiline tõsielusaade, kus kolm vallalist meest kohtuvad 30 kauni ja erilise naisega, kes kõik loodavad võita ühe noormehe südame. Saate jooksul toimuvad erinevad grupi- ja individuaalkohtingud, mis panevad proovile osalejate iseloomu, ühtsustunde ja kiindumisvõime. Iga episoodi lõpus peavad armuprintsid otsustama, kellele ulatada roos ja keda koju saata, kuni lõpuks jäävad alles need erilised naised, kellega loodetakse leida tõeline armastus. Selle hooaja uudsuseks on see, et hingesõpra otsivad kolm erineva tausta ja iseloomuga meest. Saame nendega tuttavaks!

Felix Von Hofe , 27-aastane endine professionaalne korvpallur ja nüüd edukas ärimees Melbourne'ist. Pärast edukat sportlaskarjääri on Felix loonud mitmeid ettevõtteid ja on lähedaste seas tuntud oma ärivaistu ja töökuse poolest.

Jed McIntosh, 25-aastane muusik ja bändi liige Sydneyst. Mees on juba saavutanud märkimisväärse edu just muusikatööstuses. Jed on loominguline mees, kelle süda tuksub muusika rütmis ja meloodias. Ta on tundlik ja emotsionaalne, mis peegeldub tema tegudes ja käitumises. Jed on avatud ja siiras inimene, kes hindab ausust ja sügavaid emotsionaalseid sidemeid. Jed otsib naist, kes mõistaks ja toetaks tema kunstilist eluviisi ning jagaks tema armastust muusika vastu. Ta soovib leida kedagi, kes oleks tema muusa ja kaaslane nii laval kui ka eraelus.