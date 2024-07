Jaagup Tuisu puhkus Kreekas võttis hetkeks ootamatu pöörde: äkitselt tundsin, kuidas paat hakkab vastu teisi paate kõikuma

«See torm tuli täiesti nipsust. Olin rahulikult enda laevakajutis, rääkisin telefoniga ja vaatasin, et okei, natuke hakkab tibutama,» meenutas Tuisk toimetusele.

Nii tunnistab ta isegi, et korra käis peast läbi mõte, et mis siis, kui nende purjekaga midagi juhtub ja ta jääb ilma nii passist kui arvutist. «Kõik mu musaprojektid on seal ja neist ilma jääda oleks ütlemata kurb.»