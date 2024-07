TASUB TEADA Nendel kuupäevadel sündinud inimestel on ees ülikirglikud päevad

Alates 10. juulist on Veenus ilmunud taevalaotuses taas nähtavale ning seekord Ehatähena ehk planeet ilmub vaatevälja õhtul. See on küpsema Veenuse faas, kus maitse-eelistused muutuvad peenemaks ning suhetes otsitakse suuremat tasakaalu.

Ent kohe satub Veenus ka planetaarsetesse aspektidesse, kõigepealt trigooni romantilise Neptuuniga ning seejärel opositsiooni transformeeriva Pluutoga. Kui Neptuun kingib Veenusele kauni unistuse ja visiooni, siis Pluuto käivitab kire see ihaldusobjekt, mis see ka pole, omandada. Just see Veenuse-Pluuto vastasseis teeb eesoleva nädalalõpu ühelt poolt äärmiselt kirglikuks, aga teisest küljest kujuneb oht kaotada kontroll oma soovide ja ihade üle.