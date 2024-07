Raadiohääl Andres Puusepp käis noa all: arstid leidsid, et ainuke viis kaalutõusu pidurdamiseks on maovähendusoperatsioon

Oluline on tervis

«Selge on see, et see ülekaal ei ole mulle lihtsalt tulnud selga. Ma olen ise aastaid vaeva näinud, et ülekaal oleks: vale toitumine, liiga suured kogused, alkohol ja nii edasi. Praegu olen noor ja terve, aga aastate pärast ei pruugi see enam olla nii, sest neid kilosid tuleb vaikselt juurde. Ma ei ütle, et mul alati on valed valikud, aga võib-olla need kogused on olnud liiga suured. See ongi kogu saladus.»