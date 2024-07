«Viimast kahte päeva Ukrainas ei unusta ma kunagi.» Markus Villig saabus Kiievisse, kui linna tabas raketirünnak

Villig jagab ka seda, et tragöödias tuli ilmsiks miskit, mis usku inimlikkusesse taastas. «Ainuke positiivne osa sellest oli näha, kuidas kriis võib inimestes ka parima välja tuua. Sajad vabatahtlikud, sealhulgas meie tiimi liikmed, läksid kohe abistama, sõltumata alarmsireenide karjumisest üle linna,» sõnab Villig ja lisab, et Boltiga annetati haigla taastamiseks 55 000 eurot.

«Inspireeriv oli kohtuda ka asepeaministriga, kelle noor tiim on viimaste aastatega teinud Ukrainast maailma juhtiva digitaalse riigi – kohati isegi Eestist ette minnes, ehkki nad on iga päev sõjas.»

Lõpetuseks sõnab Villig, et Eesti riik on kallis, aga sellised päevad tuletavad meelde, et ennetamine on kordades odavam kui enda maal sõdimine. «Slava Ukraini!»