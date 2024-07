«Ega ma nutma just ei hakka. Aga olin hämmastunud,» sõnab legendaarne arhitekt Vilen Künnapu, rääkides 20 aastat tagasi Rakveres valminud elamust, mille tema projekteeris. Maja ehtivad Künnapule omased kirkad toonid on nüüdseks minevik, sest hoone on võõbatud valkjashalliks.