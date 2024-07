Limonile rääkis kõnealuse postituse teinud Julia, et märkas ebatavalise numbrimärgiga autot Paldiski maanteel Tallinna hipodroomi lähedal. «Märkasin kohe, et numbritega on midagi valesti. Olime just autole tagant lähenenud ja oli näha, et pind tundus olevat paksu valge kilega kaetud ning musta markeriga olid peale joonistatud muud numbrid ja tähed.»