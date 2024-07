USA presidendi Joe Bideni tervis ei röövi NATO tippkohtumiselt tähelepanu, kuid Biden ise on teemale tähelepanu juhtinud, lausus MTV Uutistele Soome välispoliitika indstituudi teadur Joel Linnainmäki .

«Lõppude lõpuks ütles Biden, et vaadake mind sellel tippkohtumisel ja tehke selle põhjal järeldused. Need ootused on tal sel kohtumisel esinemisele,» ütles asjatundja.