Koit Toome on omandanud uue oskuse: koroonaajal tekkis vist liiga palju vaba aega

Mõni aeg tagasi andsid Koit Toome ja Anet Vaikmaa välja uue singli «Sädemed». Uuest loost ja suveplaanidest rääkides avaldas Koit raadioeetris, et tegi mõni aeg tagasi radistipaberid. Radistiks nimetatakse nimelt erioskustega isikut raadioside teadete üleandmisel ja vastuvõtmisel.

Saatejuhi küsimusele, kas tal on seda oskust vaja läinud, vastas Koit, et õnneks mitte. «Ma loodan, et seda ei lähe kunagi tarvis,» lisas ta.