PÄEVAHOROSKOOP 10. juuli: tööülesanded köidavad Veevalaja tähelepanu, Kaladel ei ole mõtet end silmini töösse uputada

Tarkust on sul omajagu, ent teadmisi pole iialgi ülearu. Sul on vaja infot koguda. Suudad teavet kenasti süstematiseerida.

Tekib vajadus materiaalsetele asjadele tähelepanu pöörata. Ehk pead tõdema, et taskud kiiresti tühjenenud, on vaja tõhusamalt teenida.

Heade sõprade olemasolu on äärmiselt oluline. Avastad, et sa polegi jõudnud kõigiga neist kohtuda. Võta see plaani.