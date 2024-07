Väravad avati kell 19.00, kuid kohapeal viibinud lugeja sõnul ootasid prouad juba tund varem lilledega väravate taga. «Ma pole midagi sellist varem näinud, et vanemaealine publik ootaks värava taga, kuni need avatakse. See oli nii armas. Vanemad prouad kilkasid: «Me oleme esimesed!» ja jooksid lauluväljakule kohti võtma.»