Ungarlaste purgiherned Nõukogude Liidule Foto: arhiiv

Orban ja Putin, nõukogude purgiherned

Orbán ei viitsi isegi eriti teeselda, et Ungari asub Euroopas, vaid on mõned ajad tagasi sõnanud, kuidas pigem tahab ta kuuluda Vene-Hiina liitu kui Euroopasse. Südamlikult Putini kätt raputades. Mehed nagu ungarlaste Globus-purgiherned Nõukogude ajast. Neid herneid mäletame ka meie.

Pärast Ungari peaministri Viktor Orbani diplomaatilisi hullumeelseid soolokontserte Venemaal ja Hiinas ootavad EL-i liikmesriigid suuremat selgust nende tagajärgede kohta, soovides uurida võimalusi, kuidas Budapesti hävitavat käitumist ohjeldada.

Ei maksa unustada ka seda, kuidas Orban hammustas jalast Rootsit ning jauras pikka aega, kuidas Rootsi liitumine NATO-ga on kaheldav projekt ning selgitas, et Rootsile on vaja NATO-ga liitumiseks esitada uusi tingimusi. Peale selle on ta mitu korda lubanud, et teeb endast kõik endast oleneva, et tõmmata pidurit venevastaste sanktsioonide vastu.

Nüüd on kõne all visiidid Venemaale ja Hiinasse, mida Budapest nimetab «rahumissiooniks».

«Pealinnades on kasvav mure Orbani enesele omistatud rolli üle niinimetatud rahumissioonis, kus peaks olema selge, et ta esindab ainult oma riiki,» on sõnanud EL-i diplomaadid.

Mitme EL-i diplomaadi sõnul on Ungari jäänud oma esindatuse osas tahtlikult ebaselgeks, eriti kuna see näitab oma kommunikatsioonis eesistumise logo.

