Go3 esindaja juutuuberite ja BSH draamast: oleme juhtinud tähelepanu Andrei ja Robini sõnakasutusele

Suunamudija Brigitte Susanne Hunt ja juutuuberid Andrei Zevakin ning Robin Valting on tülli pööranud.

Seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt ja juutuuberid Andrei Zevakin ning Robin Valting on tülli pööranud ning seda Go3 platvormil jooksva tõsielusaate «Üks nädal Brigitte Susanne Hundiga» tõttu, millest juutuuberid reaktsioonivideo tegid. Go3 esindaja kommenteerib, et Andrei ja Robini sõnakasutusele on platvorm tähelepanu pööranud.