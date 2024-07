ELU25 Juku-Kalle Raid: VIDEO! Dalai laama 89 sünnipäeva puhul külastab ELU25 tema residentsi Dharamsalas. Tee retk kaasa!

Praktiseeriva budistina läheb dalai-laama järjekindlalt seda teed, et maailma valu kaastunde abil leevendada. See väljendub ka tema suhtumises Hiina võimudesse. Kommenteerides Hiina RV mõjuvõimu kasvu, väljendus ta hiljaaegu taas eht dalailaamalikult: „Ma ei arva, et nad on tugevad. Jah, võib-olla relvastuse ja majanduse poolest, kuid oma moraalsetes põhimõtetes on nad väga nõrgad. Kogu nende ühiskond on täis usaldamatust ja kahtlustusi. Sellele tuleb kaasa tunda.“

Dalai-Laama: "Tänan teid väga siia tulemast. Olen siin Tiibeti põgenik, kuid siin käib palju inimesi üle kogu maailma, idast, läänest, põhjast ja lõunast, et mind Dharamsalas külastada. Ja ma olen alati rääkinud inimliku kaastunde väärtustest… Niipea, kui me sünnime, peegeldab ema meile, et me kõik vajame südamlikkust – just seda, mida ema meile annab. See on tegelikult ellujäämise küsimus. Seega püüan lihtsalt selgitada meie olemuse põhitõdesid, meie kaastunnet. See on midagi väga olulist, ükskõik kas järgite mõnd usku või mitte, see on väga oluline. Kaotasin oma kodumaa, kuid siin – ja kuhu iganes ma lähen –, pean alati inimesi oma vendadeks ja õdedeks."