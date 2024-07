FOTOD Vene saatkonna esine Prahas värvus punaseks

Tšehhi aktivistid vastasid raketirünnakule ja viskasid ketšupiga üle Prahas asuva Venemaa saatkonna, vahendab The New Voice of Ukraine. Sümboolselt verevärviga saatkonna ülevalamine oli aktivistide vastus Venemaa esmaspäevasele ulatuslikule raketirünnakule, mis tabas muu hulgas Kiievi laste- ja sünnitushaiglat ning üle riigi tapeti 41 ja vigastati ligi 170 inimest.