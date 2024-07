Estraadidiiva Alla Pugatšova on kolinud perega Lätti, täpsemalt Jurmalasse, kuid ta ei ole esimene Vene staar, kes on kuurortlinna omale luksusliku elamise soetanud. Läti meediaväljaanne käis uudistamas, kus Pugatšova elab, kus elavad teised mainekad Vene staarid ja milliseid kohti nad meeleldi külastavad.

Prantsusmaad on peetud president Vladimir Putini ja Vene oligarhide meelispaigaks. Pea viis aastat tagasi vahendas Hollywood Reporter, kuidas ropult rikkad Vene oligarhid on osa Lõuna-Prantsusmaast justkui enda alla haaranud.

Elu24 vahendas 2022. aasta märtsis, kuu aega pärast Ukraina sõja puhkemist, et Lõuna-Prantsusmaa Cap d'Antibes'i poolsaar on Vene rikkuritele eriti meelepärane. Poolsaar on Prantsuse Riviera piirkonnas, mis on hea kliima poolest tuntud Vahemere rannikul. Seal on ka sellised staaride lemmikkohad nagu Saint-Tropez, Monaco ja Cannes.