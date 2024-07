SOLVAMISPANDEEMIA Ka ise suud pruukinud BSH hakkas kiusamisvastaseks: minevikku ma muuta ei saa, küll aga tulevikku

Juutuuberite Andrei Zevakini ja Robin Valtinguga tülli pööranud seltskonnastaar Brigitte Susanne Hunt sõnas, et kõik teevad elus vigu. «Jah, ma olen öelnud elus asju, mille üle ma ei ole uhke, kuid minevikku muuta ma ei saa,» märkis Hunt ja lisas, et pole ka ise olnud selles osas musternäidis.

«Aga saan muuta tulevikku, et noored tüdrukud või poisid teaksid enda õigusi internetis. Tahan, et emad ja isad ei peaks muretsema sellepärast, et nende laps kannatab veebikiusamise all ning midagi teha ei saa. Saab küll,» andis Hunt nõu külastada veebilehte www.veebikiusamine.ee.