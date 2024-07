Õendusharidusega Irma Nool, kes on Tallinna Tervishoiu kõrgkoolis õpetanud tervishoiutöötajaid aastakümneid, alustas mõned aastad tagasi teekonda holistilise elu suunas. See on mõne arvates õdesid koolitava õppejõu puhul vastuvõetamatu. Nool rõhutab Elu24-le, et tava- ja alternatiivmeditsiin on üksteist täiendavad ja arsti juurde minekut tema mitte mingil moel ei keela.