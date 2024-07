Suunamudija ning juuratudeng Brigitte Susanne Hunt ja juutuuberid Andrei Zevakin ning Robin Valting on tülli pööranud. «Kui see pole kiusamine, siis misasi üldse on kiusamine?» uurib telesaate «Üks nädal BSHga» režissöör Urmas Eero Liiv ühismeedias.