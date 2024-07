ARMAS KLÕPS Näitleja Marta Laane vanaema Helmi tähistas sajandat sünnipäeva

«Laulusõnad ütlevad: «Et saja aasta kestel kordub sama kevade, niisama kaunis ta kui see. Võib-olla pärna all veel ikka sama pingike, kuid kes seal istub, seda kahjuks me ei näe!» jagab näitleja Marta Laan oma Instagram story's vanaema sünnipäeva puhul sügavamõttelisi laulusõnu.

Laan tõdeb, et tema vanaema puhul need laulusõnad siiski paika ei pea. «Ta sai eile 100-aastaseks ja näeb üsna selgelt veel, kes seal pingi peal istuvad. Uurisime vanaema Helmilt, mis tunne on olla 100-aastane ja ta vastas, et päris mõnus!» jagab näitleja ja lisab: «Selle tuules saab vananemist siiski üsna roosiliselt võtta, võib-olla polegi vaja nende kortsude pärast nii palju viriseda, vaid näha neid kui ilusaid ajavagusid, mis viivad selle mõnusani.»